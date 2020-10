Mediaworld: TV LG OLED BX da 65' in sconto solo per oggi

Come di consueto, anche nella giornata odierna si rinnovano gli “Sconti Solo per Oggi” di Mediaworld, che scadranno alle 23:59. In promozione troviamo anche il TV LG OLED BX da 65 pollici, che può essere portato a casa a prezzo ridotto.

Il TV è disponibile a 1999 euro, in calo di 300 Euro rispetto ai 2299 Euro di listino, con possibilità di effettuare il pagamento in 20 rate con tan e taeg 0% a 99,95 Euro al mese.

A livello tecnico, stiamo parlando un TV basato sul processore a7 Gen 3, con supporto Dolby Vision e Dolby Atmos e con Filmmaker mode. E’ presente anche Google Assistant ed Amazon Alexa, i due assistenti vocali del colosso dei motori di ricerca e dell’e-commerce, oltre che la compatibilità con AirPlay2 ed Apple HomeKit per connettersi a tutti i dispositivi che si basano sulla stessa piattaforma.

Per quanto concerne il comparto da gaming, il TV offre la compatibilità e supporto a NVIDIA G-SYNC, oltreché al VRR, ALLM ed eARC con l’HDMI 2.1. Presente anche la modalità HGiG per un HDR gaming più immerso.

La catena di distribuzione propone ovviamente anche la consegna gratuita. La stessa linea era stata oggetto anche di una promo lampo durante il Prime Day, che aveva portato il modello da 55 pollici a 1.149 Euro.