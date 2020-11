Mediaworld: il TV LG OLED CX da 55 pollici in super sconto in vista del Black Friday

Dopo aver riportato la promozione di Unieuro sul TV LG CX da 65 pollici, ci spostiamo da Mediaworld perchè propone ad un super prezzo lo stesso modello della linea, ma con diagonale da 55 pollici. Il TV in questione, sfruttando lo sconto del 22% disponibile solo nella giornata di oggi, può essere acquistato ad un prezzo molto interessante.

Aggiungendolo nel carrello infatti è possibile portarlo a casa a 1169,22 Euro, il 22% in meno rispetto ai 1.499 Euro proposti da Mediaworld, che a loro volta erano già significativamente inferiori ai 1699 Euro di listino imposti dal produttore.

Ricordiamo che lo sconto viene applicato direttamente all’aggiunta nel carrello del televisore, ma da questa mattina in molti hanno lamentato problemi con il sito web di Mediaworld, probabilmente a causa dell’elevata mole di traffico scatenata dal propagarsi di voci sul web sulle offerte. Il mercato televisivo infatti è in pieno fermento anche grazie all’arrivo delle console di nuova generazione, l’Xbox Series X e la PlayStation 5 che stanno spingendo sempre più utenti a cambiare i loro TV.

Per tutte le informazioni, vi rimandiamo alla nostre recensione dell’LG OLED CX. L’offerta è disponibile solo per la giornata di oggi, mercoledì 11 novembre 2020, solo sul sito web di Mediaworld. Il Single’s Day infatti non si festeggerà nei punti vendita sparsi nel paese.