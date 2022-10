MediaWorld, TV LG OLED Posé 4K 2022 scontato di 200 euro

Al netto dell'offerta MediaWorld su un TV Sony, sul portale della nota catena sono disponibili molteplici promozioni, relative anche ad altri televisori. Tra le varie iniziative lanciate in questo periodo, c'è anche uno sconto su un TV OLED Posé 4K di LG.

Scendendo maggiormente nel dettaglio, il modello LG 42LX1Q6LA, uscito nel corso del 2022, viene ora venduto a un costo di 1.599 euro sul portale MediaWorld. Stando a quanto si può leggere in quest'ultimo sito Web, in precedenza il prezzo del televisore ammontava a 1.799 euro. In parole povere, di mezzo c'è un possibile risparmio dell'11,11%, ovvero lo sconto è di 200 euro. Non manca la consegna gratuita.

In ogni caso, la scheda tecnica LG 42LX1Q6LA comprende un pannello OLED con diagonale di 42 pollici e risoluzione 4K (3.840 x 2.160 pixel). A livello di funzionalità smart, non manca il sistema operativo webOS. Presente poi ovviamente il supporto agli standard DVB-T2 e DVB-S2. Per il resto, la peculiarità del prodotto è chiaramente il design appartenente alla serie Objet.

Per il resto, dando un'occhiata a quanto proposto dagli altri principali store online, abbiamo notato che anche i rivenditori di Amazon Italia propongono il televisore a 1.599 euro (anche se la spedizione potrebbe non essere delle più rapide in questo caso). Il prodotto costerebbe invece 1.390 euro con sconto extra del 5% da Unieuro, ma al momento in cui scriviamo non risulta disponibile.