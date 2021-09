Mediaworld, è TV Mania fino al 22 Settembre: le offerte del nuovo volantino

Non c'è solo il buono sconto di eBay in regalo in questo lunedì di Settembre. Anche Mediaworld, infatti, rinnova il proprio volantino con il nuovo "TV Mania", che sarà attivo fino al 22 Settembre e propone un'ampia gamma di prodotti in offerta.

Tra i TV Samsung, segnaliamo la promozione sul QLED QE65Q60A da 65 pollici, che viene proposto a 979 Euro, rispetto ai 1399 Euro di listino, con possibilità di effettuare il pagamento in. 20 rate da 48,95 Euro al mese con tan e taeg 0% e consegna a casa a 19,99 Euro. Disponibile a prezzo ridotto anche il QE65QN85A da 65 pollici, a 1894 Euro, rispetto ai 2599 Euro di listino.

Ampia anche la proposta di TV LG in sconto: l'LG NanoCell 55NAN0776PA da 55 pollici è disponibile a 599 Euro, in calo rispetto ai 999 Euro di listino, mentre il 50UP78006LB da 50 pollici passa a 499 Euro, con un calo di 150 Euro. Fronte OLED, segnaliamo l'OLED55G16LA da 55 pollici a 1799 Euro, con un risparmio di 200 Euro, mentre l'OLED65C15LA da 65 pollici passa a 2299 Euro e l'OLED48A16LA da 48 pollici a 999 Euro.

Sony invece porta in volantino sono l'XR55A80J da 55 pollici, a 1499 Euro, 400 Euro in meno rispetto ai 1899 Euro di listino.

Il volantino completo può essere consultato direttamente a questo indirizzo.