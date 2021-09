Mediaworld TV Mania, disponibili 5 TV DVB-T2 in sconto sotto i 230 Euro

Il volantino “TV Mania” di Mediaworld ha introdotto tante offerte su televisori di qualsiasi fascia di prezzo, sfruttabili in combinazione con il Bonus TV Rottamazione. Tra i modelli di fascia bassa figurano in particolare 5 TV DVB-T2 sotto i 230 Euro per marchi come OK, Philips e Xiaomi; tre di questi sono smart TV. Vediamoli nel dettaglio.

Il modello più economico è lo smart TV OK ODL24770H-TAB con display LED HD (1366x768 pixel) da 24 pollici, con refresh rate di 50Hz, supporto all’HDR10, decoder audio Dolby Digital (Ac3) e sistema operativo Android TV. Un televisore, dunque, di fascia bassa ma pur sempre interessante, proposto a 159,99 Euro anziché 169,99 Euro. Come specificato in apertura, sia per questo che per gli altri modelli citati di seguito è assicurato il supporto a DVB-T2 e DVB-S2 per digitale terrestre e satellitare.

Segue lo smart TV OK ODL32770H-TAB scontato da 249,99 Euro a 199,99 Euro, pagabili anche in 20 comode rate da 10 Euro al mese secondo il piano Findomestic. Si parla anche in questo caso di un Android TV con pannello LED HD ma da 32 pollici; non manca il supporto alla tecnologia HDR lato video e, lato audio, il decoder Dolby Digital (Ac3).

Salendo sopra i 200 Euro troviamo il primo televisore senza funzionalità smart, il modello OK ODL39870H-TB con pannello LED HD da 39 pollici, senza supporto alla tecnologia HDR e con frequenza di aggiornamento pari a 50 Hz. Lo sconto porta il prezzo d’acquisto da 249,99 Euro a 219,99 Euro.

Cambiando brand, troviamo il televisore Xiaomi LED P1 32 L32M6-6A con schermo LCD HD da 32 pollici con refresh rate di 60 Hz, senza supporto all’HDR e con sistema operativo Android TV, per un prezzo pari a 229 Euro al posto dei 279,99 Euro di listino, pagabili anche in questo caso in 20 mensilità Tasso Zero.

Infine, sempre a 229 Euro anziché 269,99 Euro è possibile aggiudicarsi il televisore Philips 24PFS5535/12, dotato di pannello LED Full HD (1920x1080 pixel) da 24 pollici con frequenza di aggiornamento di 60Hz, senza supporto alla tecnologia HDR e senza funzionalità smart, ma pur sempre adatta al cambio TV per adeguarsi allo standard DVB-T2.

Tra le altre iniziative del periodo abbiamo segnalato anche i Lenovo Days da Mediaworld, con sconti su PC e tablet fino al 22 settembre.