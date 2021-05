MediaWorld: TV OLED LG CX in offerta, Unieuro rilancia con il cashback

Non sono disponibili solamente le classiche offerte giornaliere da MediaWorld in queste ore. Infatti, la nota catena ha lanciato anche una promozione relativa a un televisore OLED della serie LG CX.

Scendendo ulteriormente nel dettaglio, il modello LG OLED 55CX6LA viene venduto a un prezzo di 1349 euro sul portale ufficiale di MediaWorld. Stando a quanto si può leggere in quest'ultimo sito Web, generalmente il prezzo del prodotto sarebbe pari a 1699 euro. In parole povere, si tratta di uno sconto di 350 euro. Insomma, potrebbe trattarsi di una buona occasione per chi sta cercando un televisore di una certa fascia.

Il modello coinvolto dispone di un pannello OLED da 55 pollici con risoluzione 4K (3840 x 2160 pixel). Si tratta di uno smart TV, dunque non mancano tutte le funzionalità "intelligenti" che ci si aspettano da un prodotto di questo tipo. Per il resto, risulta ovviamente immancabile il supporto agli ultimi standard in termini di satellitare e digitale terrestre, ovvero DVB-S2 e DVB-T2.

In ogni caso, dando un'occhiata a quanto proposto dagli altri principali store online che vendono prodotti tecnologici, siamo venuti a conoscenza del fatto che questo specifico modello viene proposto a 1349,15 euro su Amazon Italia. Da notare inoltre che Unieuro vende il televisore a 1349 euro, citando anche un'iniziativa relativa al cashback. Insomma, sembra trattarsi di un buon momento in generale per "mettere le mani" su LG OLED 55CX6LA.