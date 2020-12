MediaWorld, TV OLED Panasonic torna in sconto a 880 euro in meno

Dopo aver trattato la promozione relativa a Motorola RAZR 5G, "torniamo" da MediaWorld per via di un'offerta legata a un televisore OLED di Panasonic. Infatti, il prodotto è tornato in sconto a un prezzo interessante.

In particolare, il prezzo proposto da MediaWorld per il modello Panasonic OLED TX-65GZ960E è pari a 1699 euro mediante il suo portale ufficiale. Stando a quest'ultimo sito Web, solitamente il costo del televisore sarebbe pari a 2579 euro, quindi si tratta di un possibile risparmio pari a 880 euro. Niente male per un TV da 65 pollici con risoluzione 4K (3840 x 2160 pixel). Può inoltre trattarsi di una buona occasione per coloro che si sono persi la precedente offerta.

Infatti, i più attenti tra di voi si ricorderanno sicuramente del fatto che qualche giorno fa, poco prima di Natale 2020, questo modello era finito al centro di una promozione proprio da MediaWorld. Ebbene, la nota catena ha deciso di riproporre l'offerta nel contesto dell'iniziativa "Solo per il Weekend", iniziata oggi 26 dicembre 2020. Questo significa, ovviamente, che lo sconto rimarrà attivo per un tempo limitato.

Contate inoltre che non siamo riusciti a trovare questo specifico modello né sul portale ufficiale di Amazon Italia né su quello di Unieuro. Insomma, potrebbe trattarsi di un buon momento per portarsi a casa il televisore.