MediaWorld, TV OLED Sony 2021 per PS5 scontato di ben 878 euro

Dopo aver approfondito alcune offerte di MediaWorld relative a TV QLED e notebook, è giunto il momento di soffermarci su un altro sconto in ambito tech lanciato dalla nota catena. Infatti, in promozione c'è un televisore OLED di Sony per PS5.

Scendendo maggiormente nel dettaglio, il modello Sony OLED XR65A90J, uscito nel corso del 2021, viene adesso venduto a un prezzo pari a 2.621 euro tramite il portale di MediaWorld. Da quest'ultimo sito Web apprendiamo che generalmente il costo del televisore ammonterebbe a 3.499 euro. Si tratta dunque di uno sconto di ben 878 euro. Tra l'altro, fino al 30 aprile 2022 ci sarà la consegna gratuita su TV Sony a partire da 43 pollici. Insomma, potrebbe trattarsi di una buona occasione per un certo tipo di utente.

Infatti, la scheda tecnica di Sony OLED XR65A90J, modello che viene indicato come "Perfect for PlayStation 5", dispone di un pannello con diagonale di 65 pollici e risoluzione 4K (3840 x 2160 pixel). Non mancano chiaramente tutte le funzionalità smart del caso, così come risulta presente il supporto agli standard DVB-T2 e DVB-S2. In ogni caso, potreste voler consultare il portale ufficiale di Sony per maggiori dettagli.

Per il resto, abbiamo voluto approfondire quanto proposto dagli altri principali store online, così da fornirvi un quadro più ampio relativamente al prodotto. Mediante alcune ricerche siamo dunque giunti a conoscenza del fatto che Unieuro propone questo modello a 3.199 euro (anche se c'è uno sconto extra del 5% direttamente in carrello che porta il costo finale a 3,069,05 euro con già inclusi 30 euro di spese di spedizione per prodotti di grandi dimensioni). Per il resto, i rivenditori di Amazon Italia vendono il televisore a partire da 3.132,24 euro. Insomma, capite bene che la promozione di MediaWorld può risultare interessante sotto diversi punti di vista.