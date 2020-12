MediaWorld, TV Panasonic in offerta sotto i 200 euro per poche ore

In questi giorni MediaWorld sta lanciando la chiamata finale per Natale 2020. Tra promozioni a tempo, volantini e chi più ne ha più ne metta, le offerte da tenere d'occhio non mancano di certo. In particolare, tra quelle attive oggi 22 dicembre 2020 spicca quella relativa a un TV Panasonic, in sconto a un prezzo niente male.

Più precisamente, il prodotto viene venduto a 199,99 euro mediante il portale ufficiale di MediaWorld. Stando a quest'ultimo sito Web, in genere il costo del televisore sarebbe pari a 249,99 euro, quindi si tratta di un possibile risparmio di 50 euro. Si scende inoltre sotto la "barriera psicologica" dei 200 euro, rendendo il prodotto più appetibile. In ogni caso, vi ricordiamo che Panasonic TX-32GS350E è un televisore smart LED da 32 pollici con risoluzione HD (1366 x 768 pixel). Insomma, si tratta di un prodotto che strizza l'occhio a chi sta cercando, senza troppe pretese, un nuovo TV low cost.

In ogni caso, la promozione rimarrà attiva per un tempo limitato, in quanto rientra nell'iniziativa "Solo per Oggi" del 22 dicembre 2020. Per il resto, analizzando le offerte lanciate dagli altri principali store online su questo specifico modello, abbiamo notato che Euronics lo propone a 226 euro. Il prodotto non risulta invece essere disponibile né sul portale ufficiale di Unieuro né su quello di Amazon Italia.

Insomma, la promozione lanciata da MediaWorld potrebbe fare gola a un certo tipo di utente.