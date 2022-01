Mediaworld TV e PC Mania: grandi offerte su Smart TV LG, Sony e Samsung

Dopo avervi presentato le offerte di Mediaworld sui laptop da gaming di ASUS, vi segnaliamo l'interessante offerta "TV&PC Mania", sempre di Mediaworld, incentrata su una serie di Smart TV di diversi produttori, tra cui Samsung, Sony ed LG, oltre che ovviamente su PC e laptop per tutti i gusti.

Prima di iniziare con le offerte, vi ricordiamo che l'offerta TV&PC Mania è valida in negozio e online fino al 26 gennaio, e che potete sfogliare il volantino di Mediaworld dedicato agli sconti direttamente sul sito web della catena.

Iniziamo la carrellata delle offerte con due televisori LG. Il primo è la Smart TV LG 4K 50UP75006LF 2021, una Smart TV da 50" Ultra HD con risoluzione di 3840 x 2160 pixel. Come da prassi, il televisore integra il tuner DVB-T2 HEVC per il digitale terrestre e il satellitare DVB-S2, insieme alle funzioni smart di WebOS 6.0. Il prezzo del prodotto è di 499 Euro, 100 Euro in meno del valore di listino.

Fascia di prezzo decisamente più alta (ma anche sconto molto più elevato) per la Smart TV LG OLED 4K OLED65A16LA 2021, una Smart TV da 65" Ultra HD, sempre con risoluzione di 3840 x 2160 pixel, in offerta a 1.599 Euro, con un ribasso di ben 600 Euro rispetto al prezzo di listino, pari a 2.199 Euro. Ovviamente, la TV possiede il tuner digitale terrestre DVB-T2 HEVCe e il satellitare DVB-S2. La TV è compatibile con Google Assistant, Alexa e AirPlay 2, mentre le sue funzioni smart sono garantite da WebOS 6.0.

Passiamo poi alla Smart TV Samsung QLED 4K QE55Q60A, uno schermo da 55" Ultra HD con funzionalità smart, tuner per il digitale terrestre DVB-T2e e satellitare DVB-S2, in offerta a 699 Euro da un prezzo di partenza di 1.049 Euro. Inoltre, il televisore è compatibile con il bonus TV, che può ulteriormente ridurre il prezzo di acquisto finale.

Infine, concludiamo con la Smart TV Sony XR55X90J da 55": si tratta di una Smart TV Ultra HD con frequenza da 100 Hz, perfetta per il gaming su console di nuova generazione, ottimizzata in particolare per funzionare insieme a Playstation 5. Inoltre, il televisore presenta il tuner digitale terrestre DVB-T2 HEVC e il satellitare DVB-S2, insieme al Cognitive Processor XR di Sony, pensato per il miglioramento delle immagini e dei colori. Trovate il prodotto in offerta a 949 Euro, 450 Euro in meno del prezzo di listino.