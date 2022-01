Mediaworld TV e PC Mania, ultimi giorni di sconti: 5 TV DVB-T2 e laptop imperdibili

Il volantino “TV e PC Mania” disponibile da Mediaworld sta per concludersi: data la sua validità online e in negozio fino al 26 gennaio 2022, diamo una rapida occhiata a 5 smart TV DVB-T2 e computer portatili imperdibili in offerta. Tra i vari modelli che citeremo c’è anche il MacBook Air 2020 dotato del potente chip M1!

L’elenco parte però con il televisore Samsung QE55Q60A 2021 che scende da 1.049 Euro a 699 Euro, pagabili in 20 mensilità Tasso Zero da 34,95 Euro. Si tratta di uno smart TV con sistema operativo Tizen e schermo QLED Ultra HD 4K da 55 pollici, dotato delle tecnologie video HLG, HDR10+ e del decoder audio Dolby Digital Plus.

Manteniamoci sullo stesso marchio con il più atipico Samsung The Frame 43LS03A 2021, il quale si propone con schermo QLED Ultra HD 4K da 43 pollici con una cornice più evidente, dato l’utilizzo anche come quadro. Non manca anche qui il supporto a HLG, HDR10+, decoder audio Dolby Digital Plus e sistema TizenOS, oltre che al decoder DVB-T2 per il digitale terrestre. Il prezzo? 649 Euro anziché 999 Euro.

A 949 Euro al posto di 1.399 Euro viene proposto invece il televisore Sony Bravia XR55X90J dotato di pannello Full Array LED Ultra HD 4K da 55 pollici con refresh rate di 55Hz, compatibilità lato video con Dolby Vision oltre a HLG e HDR10, mentre lato audio troviamo il performante decoder Dolby Atmos. Il sistema operativo, invece, è Google TV ovvero Android 10. Attenzione poi alla compatibilità con VRR e ALLM, tecnologie interessanti per migliorare l’esperienza di gioco.

Passiamo al mondo dei computer portatili con HP Pavilion 14-EC0000NL passato da 699 Euro a 579 Euro. Si tratta di un laptop con processore AMD Ryzen 5 5500U da 4 GHz di clock Turbo, 8 GB di RAM DDR4, SSD da 512 GB e chip grafico AMD Radeon Graphics. Il display è un pannello LED Full HD da 14 pollici, mentre il sistema operativo al lancio è Windows 11 Home.

Conclude la lista il notebook Apple MacBook Air con schermo Retina True Tone da 13,3 pollici e 512 GB di archiviazione su SSD, assieme a 8 GB di RAM e processore Apple M1 octa-core. Il prezzo a cui viene venduto da Mediaworld nel contesto del volantino è 1.229 Euro al posto di 1.429 Euro, anche qui pagabili in 20 rate Tasso Zero da 61,45 Euro al mese.

Nel contesto degli X-Days presso la stessa catena di distribuzione, invece, è possibile trovare 5 computer portatili Acer, HP e Huawei in offerta.