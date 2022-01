Mediaworld, parte la TV e PC Mania: tantissimi sconti fino al 26 Gennaio

Mediaworld rinnova oggi le proprie promozioni e lancia la "TV e PC Mania", un nuovo volantino valido fino al 26 Gennaio 2022 che propone sconti su tantissimi prodotti d'elettronica: oltre ai televisori e computer, infatti, troviamo in sconti anche vari smartphone e tablet.

Partendo dai TV, il Samsung QLED QE55Q60A da 55 pollici è disponibile a 699 Euro, rispetto ai 1049 Euro di listino, mentre il Son XR55X90K da 55 pollici passa a 999 Euro, dai 1399 Euro precedenti. L'LG OLED65A1 da 65 pollici invece passa a 1599 Euro, con un risparmio di 600 Euro, mentre il Philips 55OLEDB05 da 55 pollici è disponibile a 999 Euro, dai 1329 Euro precedenti.

Per quanto riguarda le offerte presenti nel comparto PC e tablet, segnaliamo il Lenovo Tab P11 a 199 Euro, nella configurazione WiFI Only con 64 gigabyte di memoria interna, mentre il Lenovo Ideapad Flex 5 con AMD Ryzen 5, schermo da 14 pollici, 8GB di RAM ed SSD da 512GB passa a 679 Euro. In sconto però segnaliamo anche il Samsung Galaxy Tab S7 FE da 12,4 pollici WiFi Only, da 128GB, a 549 Euro.

Interessante anche la promozione sul Samsung Galaxy S20 FE, a 379 Euro, lo Xiaomi 11 Lite 5G NE nella configurazione 8/128GB a 329 Euro, e le AirPods di terza generazione a 179 Euro.

La lista completa delle offerte può essere consultata a questo indirizzo.