Mediaworld, parte la TV & PC Mania: il nuovo volantino attivo fino al 22 Gennaio 2023

Con la scadenza del precedente cartellone promozionale, Madiaworld lancia oggi il nuovo volantino che fino al 22 Gennaio 2023 propone la "TV & PC Mania", con tantissimi sconti su tanti prodotti d'elettronica ed informatica disponibili sia in store che online.

Tra i TV, segnaliamo il Sony XR77A80KAEP con schermo OLED da 77 pollici a 3199,99 Euro, il 23% in meno rispetto ai 4199 Euro di listino, mentre l'LG QNED 55QNED82QB da 55 pollici QNED è disponibile a 749,99 Euro: in questo caso il risparmio è del 37% se si confronta con i 1199,99 Euro richiesti dal produttore di listino. Per quanto riguarda i TV LG OLED, invece, il 55CS26LA da 55 pollici passa a 1199 Euro, il 29% in meno dai 1699 Euro di listino. L'LG OLED evo 42C26LB da 42 pollici invece è disponibile a 1099 Euro, con un risparmio del 21% dai 1399 Euro precedenti.

Per quanto riguarda i computer, invece, l'Acer Aspire 5 da 15,6 pollici con processore Intel Core i7, Intel Iris Xe Graphics, 16GB di RAM ed SSD da 1 terabyte passa a 749,99 Euro, con un risparmio del 25% dai 999,99 euro di listino. In offerta troviamo anche l'iPad nella versione WiFi Only da 64 gigabyte, a 369,99 Euro.

La lista completa dei prodotti in offerta può essere consultata direttamente attraverso questo indirizzo.