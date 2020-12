MediaWorld, TV Philips 4K con LED sul retro in offerta: Unieuro rilancia

Manca ormai poco a Natale e sono in molti coloro che in queste ore stanno cercando di trovare il prodotto adatto. Un televisore smart fa sempre comodo, ma si sa che un regalo deve "colpire nel segno". Per questo motivo, potrebbe essere interessante l'offerta lanciata da MediaWorld nel corso delle ultime ore.

Infatti, dopo aver fatto scendere Samsung Galaxy A71 a un ottimo prezzo, la nota catena ha deciso di scontare il televisore Philips 50PUS8535/12 a 579 euro mediante il suo sito ufficiale. Stando al portale di MediaWorld, solitamente il prezzo del prodotto sarebbe di 749 euro. In parole povere, si tratta di un possibile risparmio di 170 euro. Tenete a mente che l'offerta rimarrà attiva per poco tempo in seguito alla pubblicazione di questa notizia, dato che rientra nell'iniziativa "Solo per Oggi" del 16 dicembre 2020.

In ogni caso, per chi non lo sapesse, questa gamma di Android TV di Philips supporta la tecnologia Ambilight. In parole povere, il televisore non viene più visto solamente in quanto tale, ma cerca anche di essere un oggetto di design. Questo avviene mediante dei LED posizionati al bordo del televisore, che emettono la luce in base a quanto viene riprodotto a schermo. Insomma, se le persone a cui volete fare un regalo di Natale hanno bisogno di un televisore e sono anche attente al design, questo prodotto potrebbe risultare interessante. Se volete approfondire questo modello, potete fare riferimento al sito ufficiale di Philips.

In ogni caso, dando un'occhiata a quanto proposto dagli altri principali store online, ci siamo accorti del fatto che Unieuro propone il televisore a un prezzo ancora più basso. Infatti, la nota catena vende questo modello a 599 euro tramite il suo sito ufficiale, ma il prodotto rientra anche nell'iniziativa che consente di ottenere un 5% di sconto extra. Questo significa che, aggiungendo il televisore al carrello, il prezzo finale diventa 569,05 euro, ovvero 9,95 euro in meno rispetto a quanto proposto da MediaWorld.

Per quel che concerne, invece, i rivenditori di Amazon Italia. Questi ultimi propongono il televisore a 602,04 euro (a cui vanno aggiunti 15,97 euro di spedizione). Insomma, potrebbe trattarsi di un buon momento per mettere le mani sul prodotto.