MediaWorld, TV Philips DVB-T2 in offerta sotto i 140 euro: Unieuro rilancia

Dopo aver trattato la promozione legata a uno Smart TV Sony 4K, torniamo a dare un'occhiata alle promozioni in ambito di televisori lanciate da MediaWorld. La nota catena propone infatti un'offerta non male relativa a un TV Philips con supporto al DVB-T2.

Scendendo più nel dettaglio, il modello Philips 24PFS5505/12 viene venduto a un prezzo di 139,99 euro mediante il portale ufficiale di MediaWorld. Stando a quanto si può leggere su quest'ultimo sito Web, in genere il costo del prodotto sarebbe pari a 179,99 euro. In parole povere, siamo dinanzi a un possibile risparmio di 40 euro. Vi ricordiamo che si tratta di un televisore da 24 pollici con risoluzione Full HD (1920 x 1080 pixel), che dispone chiaramente del supporto a DVB-T2 e DVB-S2. Insomma, potrebbe trattarsi di una buona occasione se state cercando, senza troppe esigenze, un TV economico oppure un modello secondario da affiancare al vostro "schermo di fiducia".

In ogni caso, approfondendo le altre offerte relative al modello presenti online, abbiamo notato che Unieuro ha scontato questo TV a 139 euro. Inoltre, in questo caso il prodotto rientra nell'iniziativa che consente di ottenere un 5% di ulteriore risparmio direttamente in carrello. Questo significa che il prezzo finale è pari a 132,05 euro, ovvero 7,94 euro in meno rispetto a quanto proposto dalla promozione lanciata da MediaWorld. Per il resto, i rivenditori di Amazon Italia vendono questo modello a 154,11 euro.

Insomma, sembra trattarsi di un buon momento per mettere le mani su questo televisore.