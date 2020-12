MediaWorld, TV Philips in offerta sotto i 140 euro nel weekend: Unieuro rilancia

Dopo aver lanciato un'offerta sullo smartphone Xiaomi Mi LED TV 4S, torniamo a trattare su queste pagine le promozioni in campo tech di MediaWorld. Questa volta ci spostiamo nel mondo dei televisori, visto che l'offerta della nota catena verte su un TV Philips.

Più precisamente, il modello Philips 24PFS5505/12 viene proposto a un prezzo di 139,99 euro mediante il sito ufficiale di MediaWorld. Stando al sito Web della nota catena, in genere il costo del prodotto sarebbe pari a 159,99 euro, quindi si tratta di un possibile risparmio di 20 euro. In ogni caso, si scende sotto la "barriera psicologica" dei 150 euro, non male per un televisore con diagonale da 24 pollici e risoluzione Full HD, che può tornare utile a chi sta cercando, senza troppe pretese, un prodotto di questo tipo.

La promozione lanciata da MediaWorld rimarrà attiva per un tempo limitato, in quanto rientra nell'iniziativa "Solo per il Weekend" iniziata oggi 19 dicembre 2020. Per il resto, dando un'occhiata alle altre offerte relative al prodotto presenti online, siamo venuti a conoscenza del fatto che il televisore Philips 24PFS5505/12 viene venduto a un prezzo più basso da Unieuro.

Infatti, la nota catena propone il prodotto a 139 euro mediante il suo sito ufficiale. Non è tuttavia finita qui: il televisore rientra anche nell'iniziativa che permette di ottenere un 5% di sconto extra. Questo significa che basta aggiungere il dispositivo al carrello per far scendere il prezzo finale a 132,05 euro, ovvero 7,94 euro in meno rispetto all'offerta di MediaWorld. Insomma, la "battaglia all'ultimo sconto" tra le due catene continua imperterrita.

Per il resto, i rivenditori di Amazon Italia vendono il televisore a partire da 154,94 euro (a cui vanno aggiunti 12 euro di spedizione).