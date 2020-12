Mediaworld: TV QLED e 4K Samsung in offerta solo per oggi

Dopo aver lanciato il nuovo volantino di Natale di Mediaworld, la catena di distribuzione rinnova anche gli "Sconti solo per Oggi", che saranno disponibili fino alle 23:59 di oggi. Nella lista di oggi troviamo in offerta tre modelli di TV QLED e 4K di Samsung.

Il TV Samsung QLED QE65Q60TAUXZT da 65 pollici ad esempio è disponibile ad 872 Euro, rispetto ai 1399 Euro di listino, con possibilità di effettuare il pagamento in 20 rate a 43,60 Euro al mese.

Disponibile a prezzo ridotto anche il modello da 55 pollici della serie Q60, che viene proposto a 599 Euro, per un risparmio di 400 Euro rispetto al prezzo di listino. Anche in questo caso la catena di distribuzione permette di effettuare il pagamento a rate, ma a 29,95 Euro al mese per venti mesi, con tan e taeg 0%.

Infine, restando fuori dai TV QLED, ma restando sempre in ambito Samsung, troviamo in sconto l'UE50TU8070UXZT Crystal UHD da 50 pollici a 429 Euro, 70 Euro in meno dai 499 Euro imposti dal produttore.

Sfortunatamente, su tutti e tre i TV non viene garantita la consegna gratuita, mentre il ritiro contestuale in negozio è a costo zero. Ricordiamo che le offerte saranno disponibili fino alle 23:59 di oggi, 7 Dicembre 2020.