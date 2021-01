MediaWorld, TV QLED 8K Samsung scontato di ben 2300 euro e rimborso!

Dopo aver trattato le classiche offerte giornaliere di MediaWorld, torniamo a parlare su queste pagine della nota catena di elettronica. Infatti, risulta interessante approfondire una promozione relativa a un TV QLED 8K di Samsung, dato che il prezzo di quest'ultimo è sceso di molto.

Infatti, il modello Samsung QLED QE65Q950TSTXZT viene proposto a 3699 euro mediante il portale ufficiale di MediaWorld (qui Wayback Machine, che consente di controllare che l'offerta era attiva per chi è arrivato tardi, il mondo del Web si muove a ritmi particolarmente rapidi). Stando al sito Web della nota catena, precedentemente il costo del prodotto era di 5999 euro, quindi si tratta di un possibile risparmio di 2300 euro. Tra l'altro, in un banner presente sul portale ufficiale di MediaWorld si legge che fino al 31 gennaio 2021 le spedizioni relative ai TV Samsung sono gratuite. Vi rimandiamo alla pagina dedicata all'iniziativa per maggiori informazioni.

Non è tuttavia finita qui. Infatti, come vi abbiamo fatto sapere qualche settimana fa, l'azienda sudcoreana in questo periodo ha lanciato l'iniziativa "Ricomincia l'anno con i TV del futuro". Tra i modelli coinvolti c'è anche QE65Q950TSTXZT, che permette di ottenere un rimborso di 500 euro. L'iniziativa sarà attiva fino al 7 febbraio 2021 e tra gli store coinvolti viene elencato anche MediaWorld. Vi consigliamo in ogni caso di informarvi per bene e consultare i termini e le condizioni pubblicate da Samsung.

Vi ricordiamo che si tratta di un televisore che dispone di un pannello QLED da 65 pollici con risoluzione 8K (7680 x 4320 pixel). Insomma, può trattarsi di una buona occasione per chi sta cercando un modello di fascia alta. A settembre 2020 questo modello costava 4124 euro da MediaWorld.

Per il resto, dando un'occhiata a quanto proposto dagli altri principali store online, siamo venuti a conoscenza del fatto che questo modello viene venduto a 4084 euro da Unieuro. Il prodotto rientra tuttavia nell'iniziativa che consente di ottenere un ulteriore 5% di sconto. Questo significa che, aggiungendo il televisore al carrello, il prezzo finale diventa 3909,80 euro (sono già inclusi 30 euro di spedizione per prodotti di grandi dimensioni). Su Amazon Italia, invece, il televisore costa 4900 euro tramite rivenditori.