MediaWorld, TV QLED Samsung 2021 scontato di 500 euro con rimborso: Unieuro rilancia

Nel contesto delle offerte giornaliere di MediaWorld, la nota catena ha avviato iniziative promozionali relative a svariati televisori. Tra queste, troviamo uno sconto legato a un TV QLED 4K di Samsung di recente uscita.

Scendendo maggiormente nel dettaglio, il modello SAMSUNG QLED 4K QE65Q80A viene venduto a un costo pari a 1499 euro sul sito Web ufficiale di MediaWorld. Stando a quest'ultimo portale, generalmente il prezzo del televisore sarebbe di 1999 euro. Questo significa che si tratta di uno sconto di 500 euro. La promozione rientra tuttavia nell'iniziativa "Solo per Oggi" del 10 giugno 2021, quindi rimarrà attiva per poche ore in seguito alla pubblicazione di questa notizia.

Già così si tratta di un'offerta interessante, ma lo diventa ancora di più grazie alla promozione che consente di ottenere un rimborso di 200 euro e il pallone della nazionale italiana (qui il regolamento completo, consigliamo ovviamente di informarsi per bene in merito).

In ogni caso, il prodotto monta uno schermo QLED con diagonale di 65 pollici e risoluzione 4K (3840 x 2160 pixel). Sono presenti tutte le funzionalità smart del caso e ovviamente non manca il supporto agli standard DVB-S2 e DVB-T2. Ricordiamo che questo modello è uscito nel 2021, quindi si tratta essenzialmente di una novità.

Per il resto, analizzando le altre offerte presenti online relative al prodotto, abbiamo notato che Unieuro ha scontato ulteriormente il televisore. Infatti, in questo caso il prezzo è pari a 1452 euro. Non è finita qui: il prodotto rientra anche nell'iniziativa che consente di ottenere uno sconto extra del 5% direttamente in carrello, quindi il prezzo finale diventa 1409,40 euro. Se pensate che le iniziative promozionali siano "solamente" queste, vi sbagliate: anche da Unieuro è attivo il rimborso di 200 euro e l'omaggio del pallone della nazionale italiana. Si tratta tuttavia delle ultime ore per usufruirne.

Insomma, potrebbe trattarsi di una buona occasione. Per completezza d'informazione, dovete sapere che Amazon Italia propone questo modello a 1407,33 euro con sconto di 27,93 euro al check-out.