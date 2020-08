MediaWorld, TV QLED Samsung a 400 euro in meno per poche ore

Dopo la promozione sul monitor OMEN X Emperium 65, MediaWorld torna a lanciare delle offerte tecnologiche a tempo limitato. Tuttavia, questa volta ci spostiamo in campo di televisori, dato che il prodotto coinvolto è un TV QLED di Samsung.

Più precisamente, il modello in sconto è Samsung QE65Q60TAUXZT, quindi si sta parlando di un Smart TV da 65 pollici con risoluzione 4K (3840 x 2160 pixel). In ogni caso, il prezzo proposto da MediaWorld è pari a 992 euro sul suo sito ufficiale. Stando a quest'ultimo portale, in precedenza il costo era fissato a 1399 euro, quindi si tratta di uno sconto di 407 euro. Niente male: basti pensare al fatto che lo stesso modello costava 1049 euro solamente qualche settimana fa. L'offerta rimarrà attiva per poche ore, dato che rientra nell'iniziativa "Solo per Oggi" del 26 agosto 2020.

Analizzando il costo del televisore anche per quanto riguarda gli altri store principali, abbiamo notato che Unieuro vende lo stesso modello a 1099 euro. In questo caso, il prodotto rientra nell'iniziativa che consente di ottenere un 5% di sconto extra, quindi in realtà, aggiungendo il televisore al carrello, il prezzo finale scende a 1074,05 euro (una cifra che rimane superiore a quella offerta da MediaWorld).

Per quanto riguarda, invece, i rivenditori di Amazon Italia, il televisore viene venduto a 1096,02 euro. Euronics propone il prodotto a 999 euro. Insomma, l'offerta di MediaWorld può risultare interessante per una certa tipologia di utente.