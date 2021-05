MediaWorld, TV QLED Samsung 4K 82 in offerta a 600 euro in meno nel weekend

Non ci sono solamente le offerte degli ultimi giorni di "Sottocosto" in queste ore da MediaWorld. Infatti, la nota catena ha lanciato anche una promozione legata a un TV QLED di Samsung da 82 pollici.

Scendendo maggiormente nel dettaglio, il modello Samsung QLED QE82Q70RATXZT viene venduto a un prezzo di 2399 euro mediante il portale ufficiale di MediaWorld. Da quest'ultimo sito Web apprendiamo che in precedenza il costo del prodotto era di 2999 euro, quindi si tratta di un possibile risparmio di 600 euro. Insomma, potrebbe trattarsi di una buona occasione per chi sta cercando un televisore di una certa fascia. Certo, in passato ci sono già state offerte simili, ma chi si è perso le precedenti occasioni potrebbe voler approfittare della promozione.

In ogni caso, quest'ultima rimarrà attiva per relativamente poco tempo in seguito alla pubblicazione di questa notizia. Infatti, lo sconto rientra nell'iniziativa "Solo per il Weekend" legata al 15 maggio 2021. Ricordiamo che il televisore coinvolto dispone di un pannello QLED da 82 pollici con risoluzione 4K (3840 x 2160 pixel), nonché di tutte le funzionalità smart del caso e del supporto agli standard DVB-S2 e DVB-T2.

Per il resto, dando un'occhiata a quanto proposto dagli altri principali store online, i rivenditori di Amazon Italia propongono il prodotto a 2399 euro. Non siamo invece riusciti a trovare questo specifico modello sul sito Web ufficiale di Unieuro.