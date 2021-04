MediaWorld, TV QLED Samsung da 65 pollici in offerta per poche ore

Non ci sono solamente le offerte dell'iniziativa "XDays" da MediaWorld in queste ore. Infatti, la nota catena sta lanciando anche altre promozioni. Tra queste, troviamo uno sconto relativo a un TV QLED Samsung da 65 pollici.

Più precisamente, il modello Samsung QLED QE65Q82TATXZT viene venduto a un prezzo pari a 1299 euro sul portale ufficiale di MediaWorld. Stando a quest'ultimo sito Web, solitamente il costo del prodotto sarebbe pari a 1699 euro. Questo significa che si tratta di un possibile risparmio di 400 euro. Insomma, potrebbe trattarsi di una buona occasione per chi sta cercando un televisore di una certa fascia.

In ogni caso, ricordiamo che la promozione rimarrà attiva per poche ore in seguito alla pubblicazione di questa notizia, in quanto rientra nell'iniziativa "Solo per Oggi" del 29 aprile 2021. Ricordiamo che il televisore coinvolto dispone di un pannello con diagonale di 65 pollici e risoluzione 4K (3840 x 2160 pixel). Non mancano ovviamente tutte le funzionalità smart del caso, nonché il supporto agli standard DVB-T2 e DVB-S2.

Per il resto, non siamo riusciti a trovare questo specifico modello né sul portale ufficiale di Unieuro né su quello di Amazon Italia. Insomma, l'offerta lanciata da MediaWorld potrebbe fare gola a chi sta cercando un televisore di questo tipo.