MediaWorld: TV QLED Samsung 8K 65 scontato di 800 euro, Unieuro rilancia

Dopo gli sconti di Amazon relativi a dei televisori Samsung, trattiamo un'offerta che coinvolge proprio un TV dell'azienda sudcoreana. La promozione è stata lanciata da MediaWorld e sconta un modello QLED 8K di Samsung da 65 pollici.

Più precisamente, il televisore Samsung QLED QE65Q800TATXZT viene venduto a 3177 euro sul portale ufficiale della nota catena. Stando a quest'ultimo, in genere il prezzo sarebbe pari a 3999 euro, quindi si tratta di un possibile risparmio di 822 euro. Vi ricordiamo che si sta parlando di un televisore da 65 pollici con risoluzione 8K (7680 x 4320 pixel).

Dando un'occhiata a quanto proposto dagli store più conosciuti online, abbiamo notato che il televisore viene proposto a un prezzo di 3999 euro sul sito ufficiale di Samsung. Per quanto riguarda Unieuro, la nota catena ha scontato il prodotto proprio a 3177 euro tramite il suo portale ufficiale, ovvero lo stesso prezzo offerto da MediaWorld. Tuttavia, in questo caso il prodotto rientra anche nell'iniziativa che consente di ottenere un 5% di sconto aggiuntivo. Questo significa che, aggiungendo il prodotto al carrello, il prezzo finale scende a 3048,15 euro (sono già inclusi 30 euro di spese aggiuntive per la spedizione di prodotti di grandi dimensioni).

In ogni caso, cercando il prodotto su Amazon Italia, sono più elevati al momento in cui scriviamo. Insomma, le offerte lanciate da MediaWorld e Unieuro potrebbero fare gola a chi sta cercando un televisore di questo tipo.