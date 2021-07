MediaWorld, TV QLED Samsung 8K scontato di 4500 euro per poche ore

Dopo aver approfondito le offerte in generale su TV Samsung e LG proposte da MediaWorld, ci soffermiamo su uno dei singoli prodotti messi in sconto, in quanto sono attive varie iniziative promozionali relative ad esso. Più precisamente, facciamo riferimento a un TV QLED 8K di Samsung.

Scendendo maggiormente nel dettaglio, il modello Samsung QLED QE85Q950TSTXZT viene venduto a un prezzo pari a 7499 euro sul portale ufficiale di MediaWorld. Stando a quanto si può leggere in quest'ultimo sito Web, solitamente il costo del televisore ammonterebbe a 11.999 euro. Questo significa che lo sconto proposto dalla nota catena è pari a 4500 euro. Chiaramente si tratta di cifre particolarmente elevate e non per tutti, ma la promozione, che rientra nell'iniziativa "Solo per Oggi" dell'8 luglio 2021 (quindi rimarrà attiva per poche ore in seguito alla pubblicazione di questa notizia), potrebbe effettivamente risultare interessante per qualcuno.

Infatti, al momento in cui scriviamo il prodotto non risulta disponibile su Amazon Italia, mentre Unieuro propone il televisore a 7999 euro sul suo sito Web ufficiale. In quest'ultimo caso, il modello rientra anche nell'iniziativa che consente di ottenere un 5% di sconto extra direttamente in carrello. In parole povere, il prezzo finale da Unieuro diventa 7629,05 euro (già inclusi 30 euro di spese di spedizione di prodotti di grandi dimensioni). Insomma, sono attive varie promozioni legate a questo prodotto, che potreste voler approfondire.

In ogni caso, ricordiamo che il televisore dispone di un pannello QLED da 85 pollici con risoluzione 8K (7680 x 4320 pixel). Non mancano ovviamente le classiche funzionalità smart, così come è presente il supporto agli standard DVB-T2 e DVB-S2.