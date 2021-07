MediaWorld, TV QLED Samsung The Sero scontato di 800 euro per poche ore

Non sono disponibili solamente le offerte degli "XDays" da MediaWorld. Infatti, la nota catena ha lanciato anche una promozione relativa a un televisore QLED di Samsung della gamma The Sero.

Più precisamente, il modello SAMSUNG QLED The Sero 4K LS05T 2020 viene venduto a 699 euro sul sito Web ufficiale di MediaWorld. Da quest'ultimo portale apprendiamo che generalmente il costo del prodotto ammonterebbe a 1499 euro. Questo significa che si tratta di un possibile risparmio di 800 euro.

Non male, considerando anche il fatto che il televisore coinvolto dispone di uno schermo "rotante" ed è uscito nel 2020. Certo, come i più attenti tra di voi si ricorderanno, la nota catena aveva già messo in sconto il prodotto a questo prezzo in passato, ma coloro che non hanno avuto modo di usufruire delle precedenti promozioni a tempo potrebbero trovare interessante la proposta di MediaWorld.

In ogni caso, la promozione rimarrà attiva per poche ore in seguito alla pubblicazione di questa notizia, dato che rientra nell'iniziativa "Solo per Oggi" del 27 luglio 2021. Per il resto, ricordiamo che il pannello QLED è da 43 pollici con risoluzione 4K (3840 x 2160 pixel). Ci sono tutte le classiche funzionalità smart, così come ovviamente non manca il supporto agli standard DVB-S2 e DVB-T2.

Dando un'occhiata a quanto proposto relativamente al prodotto da parte degli altri principali store online, siamo venuti a conoscenza del fatto che anche Amazon Italia e Unieuro hanno scontato il televisore. Nel primo caso il prezzo è pari a 699 euro (ma c'è un ulteriore risparmio di 34,10 euro al check-out, quindi il costo finale è 664,90 euro). Per quel che riguarda, invece, Unieuro, la nota catena vende il prodotto a 699,90 euro con 5% di sconto direttamente in carrello (il prezzo finale è dunque 664,91 euro). Insomma, online potete trovare diverse promozioni interessanti relative al televisore.