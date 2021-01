MediaWorld, TV rotante 4K QLED Samsung in offerta: Amazon rilancia

Dopo aver trattato un'offerta relativa a una TV low cost, "torniamo" da MediaWorld per via di un'altra promozione legata al mondo dei televisori. Infatti, la nota catena ha scontato un TV rotante 4K QLED di Samsung.

Più precisamente, il modello Samsung QLED The Sero 4K LS05T 2020 viene venduto a un prezzo di 1299 euro mediante il portale ufficiale di MediaWorld. Stando a quest'ultimo sito Web, in genere il costo del prodotto sarebbe pari a 1499 euro. In parole povere, siamo dinanzi a un possibile risparmio di 200 euro. Vi ricordiamo che si tratta di un TV "rotante", ovvero che può essere disposto sia in orizzontale che in verticale. Il pannello QLED da 43 pollici dispone di risoluzione 4K (3840 x 2160 pixel). La promozione rientra nell'ultimo volantino lanciato da MediaWorld, quindi rimarrà attiva fino al 31 gennaio 2021. Sul sito ufficiale della nota catena si legge, tra l'altro, che fino a quella data le spedizioni relative ai TV Samsung sono gratuite.

Per il resto, analizzando quanto proposto dagli altri store online principali, siamo venuti a conoscenza del fatto che Unieuro propone questo modello a 1299 euro tramite il suo sito Web. In questo caso il prodotto rientra anche nell'iniziativa che permette di ottenere un ulteriore 5% di sconto. In parole povere, aggiungendo il televisore al carrello, il prezzo finale diventa 1234,05 euro, ovvero 64,50 euro in meno rispetto all'offerta di MediaWorld.

Sono però i rivenditori di Amazon Italia ad avere la meglio. Infatti, in questo caso il prezzo proposto è pari a 849,89 euro. Fate attenzione tuttavia al fatto che ci sono poche unità disponibili.