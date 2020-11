Mediaworld: TV Samsung 4K da 43 e 65 pollici in sconto per il Black Friday

Dopo l'offerta sul TV Sony di cui abbiamo avuto modo di parlare nella giornata di ieri, si rinnovano gli sconti solo per oggi di Mediaworld. In lista troviamo due TV Samsung 4K da 43 e 65 pollici, su cui viene proposta una riduzione del prezzo interessante.

Il Samsung UE43TU8500UXZT da 43 pollici 4K Ultra HD è disponibile a 399 Euro, 100 Euro in meno rispetto ai 499 Euro di listino. Il televisore ha un pannello con risoluzione di 3840x2160 pixel e frequenza di aggiornamento di 60Hz, ed è anche dotato del tuner per il digitale terestre DVB-T2 HEVCe Satellitare DVB-S2, mentre le casse integrate hanno una potenza in uscita di 20W. Mediaworld consente anche di effettuare il pagamento a rate a 19,95 Euro al mese con tan e taeg 0 %.

In sconto troviamo anche il Samsung UE6TU7170UXZT da 65 pollici, anch'esso con risoluzione di 3840x2160 pixel e frequenza di 60Hz, che passa a 569 Euro da 699 Euro di listino. Qui il pagamento rateale ha ovviamente costi più alti, e si passa a 28,45 Euro al mese per venti rate.

Su entrambi i modelli Mediaworld propone il ritiro contestuale gratuito scegliendo il negozio più vicino, mentre per la consegna a casa è necessario pagare un piccolo sovrapprezzo.