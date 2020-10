MediaWorld, TV Samsung 4K da 82 pollici scontato per poche ore

Dopo aver messo in offerta un TV LG OLED CX da 55 pollici, MediaWorld torna a lanciare degli sconti in campo di televisori. Più precisamente, la nota catena ha avviato una promozione a tempo limitato relativa a un TV Samsung con diagonale da 82 pollici.

Infatti, il modello Samsung UE82TU8070UXZT viene proposto a un prezzo di 1899 euro sul portale ufficiale di MediaWorld. Stando a quest'ultimo sito Web, solitamente il costo del prodotto sarebbe pari a 1999 euro, quindi si sta parlando di un possibile risparmio di 100 euro. La promozione rientra nell'iniziativa "Solo per Oggi" del 30 ottobre 2020, quindi rimarrà attiva per poche ore in seguito alla pubblicazione di questa notizia.

In ogni caso, vi ricordiamo che si tratta di un televisore Samsung con pannello con risoluzione 4K (3840 x 2160 pixel) e diagonale da 82 pollici. Insomma, potrebbe trattarsi di una buona occasione per chi sta cercando un pannello ampio. Per il resto, dando un'occhiata a quanto proposto dagli altri principali store online, non siamo riusciti a trovare questo specifico modello sul sito ufficiale di Amazon Italia, mentre Unieuro lo proporrebbe a 1899 euro con ulteriore extra sconto del 18,04%, ma al momento in cui scriviamo il prodotto risulta non essere disponibile.

In parole povere, la promozione lanciata da MediaWorld potrebbe risultare interessante per un certo tipo di utente.