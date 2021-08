MediaWorld, TV Samsung 4K Crystal UHD 2021 scontato di 263 euro

Dopo aver trattato un'offerta di Unieuro relativa a un Android TV di TCL, ci spostiamo virtualmente da un'altra nota catena. Infatti, MediaWorld ha lanciato una promozione relativa a un TV 4K Crystal UHD di Samsung uscito nel 2021.

Scendendo maggiormente nel dettaglio, il modello Samsung Crystal UHD 4K UE55AU7170 viene venduto a 486 euro sul portale ufficiale di MediaWorld. Stando a quanto si può leggere in quest'ultimo sito Web, generalmente il costo del televisore ammonterebbe a 749 euro. Questo significa che lo sconto è pari a 263 euro. Non male, tenendo bene a mente il fatto che si tratta di un televisore di recente uscita, che tra l'altro a fine maggio 2021 veniva proposto a 549 euro da MediaWorld. In ogni caso, la promozione rientra nel volantino "Back To School", che rimarrà disponibile fino al 31 agosto 2021.

Tra le varie caratteristiche tecniche del televisore, troviamo un pannello da 55 pollici con risoluzione 4K (3840 x 2160 pixel). Immancabili poi le funzionalità smart tipiche di un modello di questo tipo, così come risulta chiaramente presente il supporto agli standard DVB-S2 e DVB-T2. La colorazione? Ovviamente Titan Gray.

Per quel che concerne gli altri principali store online, anche Unieuro ha lanciato un'offerta simile sul prodotto. Infatti, quest'ultima catena vende il televisore a 499 euro con ulteriore sconto del 5% direttamente in carrello. In parole povere, il prezzo finale diventa 474,05 euro. Per quel che riguarda, invece, i rivenditori di Amazon Italia, il costo è pari a 486 euro.