MediaWorld: TV Samsung 4K in offerta per poche ore, Amazon è superata

Dopo le offerte su Samsung Galaxy S20 FE e TV Sony OLED, continua il Black November/Black Friday di MediaWorld. Infatti, la nota catena ha lanciato uno sconto interessante relativo a un televisore Samsung con risoluzione 4K.

Più precisamente, il modello Samsung UE43TU7170UXZT viene proposto a un prezzo pari a 340 euro mediante il portale ufficiale di MediaWorld. Stando a quest'ultimo sito Web, in genere il costo del televisore sarebbe pari a 399 euro. In parole povere, si sta parlando di uno sconto di 59 euro. La promozione rimarrà attiva per un tempo limitato, in quanto rientra nell'iniziativa "Solo per Oggi" del 13 novembre 2020. Vi ricordiamo che si tratta di un televisore LED con diagonale da 43 pollici e risoluzione 4K (3840 x 2160 pixel).

In ogni caso, dando un'occhiata a quanto proposto dagli altri principali store online, abbiamo notato che i rivenditori di Amazon Italia vendono questo prodotto a un prezzo di 348 euro, ovvero 8 euro in più rispetto alla proposta di MediaWorld. Insomma, la "battaglia all'ultimo sconto" continua imperterrita, ma per il momento sembra "avere la meglio" MediaWorld.

C'è da dire che il prezzo migliore di tutti ce l'avrebbe Unieuro, dato che questo modello viene proposto a 290 euro sul portale ufficiale (con tanto di 5% di sconto extra). Tuttavia, al momento in cui scriviamo, il prodotto non risulta essere disponibile da questa catena.