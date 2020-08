MediaWorld: TV Samsung 4K in offerta per poche ore, ma da Unieuro c'è il 'trucco'

Dopo aver scontato Xiaomi Redmi 7A, MediaWorld torna a lanciare promozioni a tempo limitato in campo tecnologico. Più precisamente, ci spostiamo nel mondo dei televisori, dato che l'offerta coinvolge un TV Samsung 4K da 50 pollici.

In particolare, il modello Samsung UE50TU8500UXZT viene ora venduto a un prezzo di 513 euro sul sito ufficiale di MediaWorld. Stando a quest'ultimo, il costo era pari a 629 euro, quindi si sta parlando di un possibile risparmio di 116 euro. Il prodotto coinvolto dispone di uno schermo da 50 pollici con risoluzione 4K (3840 x 2160 pixel). L'offerta rimarrà attiva per un tempo limitato, in quanto rientra nell'iniziativa "Solo per Oggi" del 31 agosto 2020.

Tuttavia, da Unieuro c'è un "trucco". Infatti, nonostante il prezzo sia lo stesso di MediaWorld, ovvero 513 euro, in questo caso il televisore rientra tra i prodotti che possono usufruire di un 5% di sconto extra. Questo significa che, aggiungendo questo modello al carrello, il prezzo scende a 487,35 euro, per uno sconto totale di 141,65 euro. Insomma, sembra essere un buon momento in generale per mettere le mani su questo televisore.

Per quanto riguarda Amazon Italia, al momento in cui scriviamo il prezzo parte da 553,52 euro tramite rivenditori. Per il momento sembra dunque essere "in vantaggio" Unieuro.