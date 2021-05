MediaWorld, TV Samsung 4K Titan Gray 2021 in offerta: Unieuro rilancia

Non ci sono solamente sconti legati al mondo smartphone in questi giorni da MediaWorld. Infatti, la nota catena ha avviato anche una promozione relativa a un televisore 4K di Samsung uscito nel 2021.

In particolare, il modello Samsung Crystal UHD UE55AU7170, in colorazione Titan Gray, viene venduto a un prezzo pari a 549 euro sul portale ufficiale di MediaWorld. Da quest'ultimo sito Web apprendiamo che in precedenza il costo del prodotto era di 749 euro. Si tratta, dunque, di uno sconto di 200 euro. In ogni caso, la promozione rientra nel volantino "La Partita si Gioca Dove Sei Tu", che rimarrà attivo fino al 31 maggio 2021.

Ricordiamo che il televisore coinvolto monta un pannello con diagonale di 55 pollici e risoluzione 4K (3840 x 2160 pixel). Non mancano ovviamente tutte le funzionalità smart del caso, vista la presenza del sistema operativo Tizen, così come risulta immancabile il supporto agli standard DVB-S2 e DVB-T2. Per chi non lo sapesse, si fa riferimento rispettivamente a satellitare e digitale terrestre.

Per il resto, dando un'occhiata a quanto proposto dagli altri principali store online, abbiamo notato che anche Unieuro ha scontato il televisore. Infatti, la nota catena propone questo modello a 549,90 euro. Attenzione però al fatto che in questo caso c'è un ulteriore 5% di sconto direttamente in carrello. Questo significa che il prezzo finale diventa 522,40 euro. Non siamo invece riusciti a trovare il televisore sul sito Web ufficiale di Amazon Italia.