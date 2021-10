MediaWorld, TV Samsung Crystal UHD 4K 2021 scontato di 200 euro

Dopo aver trattato il concorso legato ai 30 anni di MediaWorld, torniamo ad approfondire le iniziative promozionali lanciate dalla nota catena. Infatti, c'è un'offerta relativa a un TV di Samsung uscito nel 2021.

Più precisamente, il modello Samsung Crystal UHD 4K UE43AU9070 viene venduto a un prezzo pari a 499 euro tramite il portale ufficiale di MediaWorld. Da quest'ultimo sito Web apprendiamo che solitamente il costo del prodotto ammonterebbe a 699 euro. Effettuando un rapido calcolo, potete dunque comprendere che lo sconto è di 200 euro. Trattandosi di un prodotto uscito relativamente da poco, potrebbe trattarsi di una buona occasione per un certo tipo di utente.

Giusto per darvi qualche indicazione in merito alla scheda tecnica del prodotto (al solito, se siete interessati spetta poi a voi approfondire nel dettaglio le caratteristiche a cui siete più legati), il modello messo in offerta da MediaWorld presenta un pannello da 43 pollici con risoluzione 4K (3840 x 2160 pixel). Immancabili sia le classiche funzionalità smart che, ovviamente, il supporto agli standard DVB-S2 e DVB-T2.

Per il resto, Unieuro venderebbe il modello a 529 euro con ulteriore sconto del 5% direttamente in carrello. Tuttavia, al momento in cui scriviamo il televisore non risulta disponibile. Approfondendo, invece, quanto proposto da Amazon, abbiamo notato che sul noto portale e-commerce il prodotto viene venduto a 499 euro (anche se la spedizione potrebbe non essere esattamente rapida).