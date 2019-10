Mediaworld: TV Samsung e monitor Acer in offerta solo per oggi

Mediaworld ha annunciato una serie di offerte che saranno disponibili solo per la giornata di oggi, fino alle 23:59 del 3 Ottobre, esclusivamente sul proprio sito web. Le promozioni come sempre abbracciano varie categorie di prodotti, tra cui smartphone, TV e monitor.

Partendo dai TV, in offerta troviamo la Samsung QE55Q60RATXZT da 55 pollici 4K Ultra HD, che può essere acquistata al prezzo di 706 Euro, rispetto ai 1099 Euro di listino, con tanto di consegna su appuntamento gratuita.

Tra le promozioni troviamo anche il Samsung Galaxy A50 Black, non brandizzato, con 128 gigabyte di memoria interna e 4GB di RAM. Il dispositivo sfoggia un display da 6,4 pollici Super aMOLED ed un processore octa-core da 2,3 Ghz, con fotocamera posteriore da 25 megapixel. Il prezzo proposto è di 319 Euro, 40 Euro in meno rispetto ai precedenti 359 Euro.

Spazio anche per le fotocamere bridge. Nella giornata di oggi troviamo in offerta la Canon SX 540 HS da 20 megapixel con zoom ottico 50x e display da 3''. La scheda tecnica è completata dalla stabilizzazione ottica elle immagini ed un'ottica grandangolare da 24 millimetri. Mediaworld la sconta a 239,99 Euro, 60 Euro in meno rispetto ai 299 Euro di listino.

Infine, tra i prodotti degni di nota in offerta citiamo il monitor da gaming Acer Nitro VG270UBMIIPX da 27 pollici con tempo di risposta di 1ms, che passa a 199,99 euro.