MediaWorld, TV Samsung Neo QLED 2021: che offerta, c'è anche il rimborso

Non sono disponibili solamente le "Offerte di Fine Serie" da MediaWorld. Infatti, quest'ultima catena ha lanciato una promozione relativa a un TV Neo QLED di Samsung uscito nel 2021.

Scendendo maggiormente nel dettaglio, il modello Samsung Neo QLED 4K QE65QN85A Eclipse Silver viene venduto a un prezzo pari a 1824 euro mediante il sito Web ufficiale di MediaWorld. Da quest'ultimo portale apprendiamo che generalmente il costo del prodotto sarebbe di 2599 euro. Questo significa che lo sconto è di 775 euro. Niente male, considerando anche il fatto che si tratta di un televisore arrivato di recente sul mercato. Inoltre, Samsung QE65QN85A è compatibile con alcune funzionalità HDMI 2.1.

Tra l'altro, fino al 30 settembre 2021 sarà possibile ottenere 200 euro di rimborso. Infatti, MediaWorld mette ben in evidenza il banner relativo a quest'iniziativa nella pagina dedicata al prodotto, rimandando al regolamento completo della promozione (che come al solito vi invitiamo a consultare, in modo da comprendere al meglio tutte le dinamiche dell'iniziativa).

In ogni caso, ricordiamo che il modello coinvolto dispone di un display QLED da 65 pollici con risoluzione 4K (3840 x 2160 pixel). Non mancano chiaramente tutte le funzionalità smart del caso, così come risulta presente il supporto agli standard DVB-T2 e DVB-S2.

Per quel che concerne, invece, gli altri principali store online, su Amazon Italia il prezzo del prodotto è pari a 1824 euro, ma c'è un ulteriore risparmio di 91,20 euro al check-out (dunque si scende a 1732,80 euro). Unieuro propone invece il modello a 1824 euro con risparmio extra del 5% direttamente in carrello. In parole povere, il prezzo finale diventa 1762,80 euro (spese aggiuntive pari a 30 euro per la spedizione di prodotti di grandi dimensioni già incluse). Tra l'altro, a quanto pare anche in questo caso c'è il "cashback" di 200 euro (se siete interessati, informatevi per bene in merito a questa possibilità). Insomma, sembra trattarsi di un buon momento per mettere le mani sul televisore.