MediaWorld, TV Samsung Neo QLED 4K 2021 con offerta e 'doppio rimborso'

Se pensate che le uniche offerte su televisori proposte da MediaWorld siano quelle giornaliere, vi sbagliate di grosso. Infatti, la nota catena ha avviato svariate altre iniziative promozionali. Tra queste, troviamo uno sconto su un televisore Samsung Neo QLED uscito nel 2021.

Più precisamente, il modello Samsung Neo QLED 4K QE55QN90A, in colorazione Titan Black, viene proposto a un prezzo di 1507 euro sul sito Web ufficiale di MediaWorld. Da quest'ultimo portale apprendiamo che generalmente il costo sarebbe pari a 1999 euro. In parole povere, si tratta di uno sconto di 492 euro. Non male, considerando anche che il televisore è uscito recentemente.

In ogni caso, non è finita qui: c'è anche una promozione che offre un rimborso fino a 300 euro acquistando una soundbar in accoppiata. Quest'ultima iniziativa rimarrà attiva fino al 12 settembre 2021. Vi consigliamo caldamente di consultare il regolamento completo per comprendere come funziona effettivamente il tutto, nonché di informarvi per bene se siete interessati. Sul sito Web di MediaWorld compare inoltre anche un altro banner, che cita un'altra promozione attiva fino al 12 settembre 2021 mediante la frase "fino a 700€ sul tuo conto". Il banner rimanda a quest'altro regolamento integrale.

Capite bene che in questo caso si tratta di un "intersecarsi" di promozioni, quindi è sempre bene informarsi per comprendere al meglio le proposte. Noi riportiamo semplicemente quanto si legge sul portale di MediaWorld: la gestione delle promozioni e l'eventuale possibilità o meno di "combinarle" è ovviamente a discrezione di chi di dovere.