MediaWorld: TV Samsung QLED 4K 2021 scontato di 233 euro, Amazon rilancia

Dopo aver approfondito alcune offerte relative a portatili lanciate da MediaWorld, torniamo a soffermarci sulle promozioni in ambito tech avviate dalla nota catena. In questo contesto, è arrivato uno sconto su un TV QLED 4K di Samsung uscito nel 2021.

Scendendo ulteriormente nel dettaglio, il modello Samsung QE43Q60A viene ora venduto a un prezzo pari a 566 euro sul sito Web ufficiale di MediaWorld. Stando a quanto si può leggere nel portale ufficiale della nota catena, precedentemente era richiesto un "esborso" di 799 euro per portarsi a casa il prodotto. Effettuando un rapido calcolo, dunque, si può comprendere che lo sconto è di 233 euro. Niente male, tenendo bene a mente anche il fatto che il televisore al centro della promozione di MediaWorld è approdato di recente sul mercato.

In ogni caso, per quel che riguarda la scheda tecnica di Samsung QE43Q60A, troviamo un pannello QLED con diagonale di 43 pollici e risoluzione 3840 x 2160 pixel (4K). Risulta poi quasi superfluo approfondire l'ovvia presenza del supporto agli standard DVB-T2 e DVB-T2, nonché delle classiche funzionalità smart che ci si aspettano da un televisore di questo tipo.

Per il resto, dando un'occhiata alle altre offerte disponibili online in merito al prodotto, abbiamo notato che Amazon Italia ha fatto scendere ulteriormente il prezzo del televisore. Infatti, sul noto portale e-commerce il modello viene proposto a 549,89 euro (tra l'altro, non si passa nemmeno per rivenditori). Per quel che concerne, invece, Unieuro, quest'ultima catena vende il prodotto a 599,90 euro.