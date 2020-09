MediaWorld: TV Samsung QLED 4K in offerta, ma Unieuro rilancia

Non c'è solamente Microsoft Surface Book 2 in sconto in questi giorni da MediaWorld. Infatti, la nota catena ha avviato una promozione relativa a un televisore QLED di Samsung.

Più precisamente, il modello coinvolto è Samsung QLED QE65Q80TATXZT, che viene proposto a un prezzo pari a 1599 euro sul portale ufficiale di MediaWorld. Stando a quest'ultimo, precedentemente il costo del prodotto era di 1999 euro, quindi si tratta di un possibile risparmio pari a 400 euro. Vi ricordiamo che si sta parlando di un televisore con diagonale di 65 pollici e risoluzione 4K (3840 x 2160 pixel). Questo modello è di recente uscita e infatti è indicato come "novità" da parte di MediaWorld.

Dando un'occhiata a quanto proposto dagli store più conosciuti online, abbiamo notato che questo televisore viene proposto a 1999 euro sul sito ufficiale di Samsung. Anche i rivenditori di Amazon Italia non riescono a superare l'offerta lanciata da MediaWorld, dato che il prodotto in questo caso parte da 1658 euro.

Tuttavia, qualcuno in grado di "mettere i bastoni tra le ruote" a MediaWorld c'è. Infatti, Unieuro ha abbassato il prezzo del succitato televisore a 1490 euro sul suo sito ufficiale. Già così si tratterebbe di 109 euro in meno rispetto a quanto proposto da MediaWorld, ma il prodotto rientra anche nell'iniziativa che consente di ottenere un 5% extra di sconto. Questo significa che, aggiungendo il televisore al carrello, il prezzo finale scende a 1445,50 euro (sono già inclusi 30 euro di spese di spedizione per prodotti di grandi dimensioni).