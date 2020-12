Mediaworld: TV Samsung QLED e 4K e smartphone Xiaomi in sconto oggi

Quest'oggi Mediaworld fa il pieno di sconti sul proprio sito web ufficiale, nell'ambito degli Sconti Solo Per Oggi: nello specifico, è possibile portare a casa a prezzo ridotto tanti TV Samsung ed alcuni smartphone a marchio Xiaomi. Vediamo però di cosa si tratta.

Partendo dai TV, il Samsung QLED da 55 pollici è disponibile a 699 Euro, 300 Euro in meno rispetto ai 999 euro di listino. In offerta anche il Samsung UE50TU8070UXZT da 50 pollici, che passa a 429 Euro, per un risparmio di 70 Euro se si confronta con i 499 Euro imposti dal produttore.

Passando agli smartphone, invece, non possiamo non partire dallo Xiaomi Mi 10 5G, che nella variante con 8 gigabyte di RAM e 256 gigabyte di storage passa a 499 Euro: giusto 400 Euro in meno rispetto agli 899 Euro di listino. Il dispositivo è disponibile in due colorazioni (Twilight Grey e Coral Green) allo stesso prezzo. In sconto tra gli smartphone troviamo anche lo Xiaomi Redmi Note 9S da 64 gigabyte, al brandizzato Vodafone, al prezzo di 169,99 Euro, rispetto ai 249,90 Euro di listino. In questo caso le colorazioni disponibili sono tre: Blue, White e Grey.

Le promozioni saranno attive fino alle 23:59, venerdì 4 Dicembre 2020, attraverso la pagina dedicata sul sito di Mediaworld.