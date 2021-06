MediaWorld, TV Samsung QLED 55 pollici scontato di 400 euro per poche ore

Dopo aver trattato svariate offerte relative a televisori, torniamo ad approfondire le proposte tecnologiche di MediaWorld. Infatti, la nota catena ha lanciato un'altra promozione relativa al mondo TV. Più precisamente, in sconto c'è un televisore QLED di Samsung da 55 pollici.

Scendendo ulteriormente nel dettaglio, il modello Samsung QLED QE55Q95TATXZT viene venduto a 1199 euro sul portale ufficiale di MediaWorld. Da quest'ultimo sito Web apprendiamo che in genere il costo del prodotto sarebbe di 1599 euro. In parole povere, si tratta di un possibile risparmio di 400 euro. Potrebbe dunque trattarsi di una buona occasione, ad esempio, per chi cerca un televisore dall'ampia diagonale.

In ogni caso, la promozione rimarrà attiva per relativamente poche ore, in quanto rientra nell'iniziativa "Solo per Oggi" del 2 giugno 2021. Ricordiamo che il televisore coinvolto dispone di un pannello QLED da 55 pollici con risoluzione 4K (3840 x 2160 pixel). Non mancano ovviamente tutte le feature smart del caso, così come risulta immancabile il supporto agli standard DVB-S2 e DVB-T2.

Per il resto, analizzando quanto proposto relativamente al prodotto da parte degli altri principali store online, abbiamo notato che i rivenditori di Amazon Italia vendono il televisore a 1284,99 euro. Unieuro proporrebbe invece un'offerta interessante, vendendo il prodotto a 1099 euro con NOW Smart Stick in omaggio. Tuttavia, al momento in cui scriviamo, il televisore non risulta disponibile da Unieuro.