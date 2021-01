MediaWorld, TV Samsung QLED 82 4K scontata di 700 euro per tempo limitato

Dopo aver lanciato un'offerta relativa allo smartphone Huawei P Smart Z, MediaWorld è tornata a lanciare promozioni relative al mondo tecnologico. Infatti, la nota catena ha scontato un televisore Samsung da 82 pollici.

Entrando maggiormente nel dettaglio, il modello Samsung QLED QE82Q70RATXZT viene proposto a un prezzo di 2299 euro. Stando al portale ufficiale di MediaWorld, in precedenza il costo del prodotto era di 2999 euro. In parole povere, si tratta di uno sconto di 700 euro. Ricordiamo che la promozione rimarrà attiva per un tempo limitato, in quanto rientra nell'iniziativa "Solo per il Weekend" iniziata l'8 gennaio 2021.

In ogni caso, il modello coinvolto è un TV QLED da 82 pollici con risoluzione 4K (3840 x 2160 pixel). Dando un'occhiata alle altre offerte relative al prodotto presenti online, siamo venuti a conoscenza del fatto che il televisore verrebbe venduto a 2499 euro da Unieuro e rientrerebbe nell'iniziativa che consente di ottenere un ulteriore 5% di sconto, ma al momento in cui scriviamo il prodotto non risulta disponibile. Non siamo invece riusciti a trovare il televisore su Amazon Italia.

Insomma, potrebbe trattarsi di un'occasione interessante per mettere le mani su questo modello, soprattutto per coloro che lo stavano tenendo d'occhio già da un po' di tempo. Vi ricordiamo che giusto un mese fa il televisore coinvolto costava 2628,99 euro su ePRICE.