MediaWorld, un TV Samsung QLED 85' scontato di ben 800 euro nel weekend!

Dopo aver puntato su Huawei P Smart S, MediaWorld torna a lanciare offerte in campo tecnologico, ma questa volta ci spostiamo nel mondo dei televisori. Più precisamente, la promozione lanciata dalla nota catena coinvolge un TV Samsung QLED con diagonale di 85 pollici.

Infatti, il modello Samsung QLED QE85Q70TATXZT viene venduto a 2699 euro mediante il portale ufficiale di MediaWorld. Stando a quest'ultimo sito Web, solitamente il prezzo del succitato televisore sarebbe pari a 3499 euro, quindi si tratta di un possibile risparmio di ben 800 euro. Vi ricordiamo che la promozione rimarrà attiva per un tempo limitato, in quanto rientra nell'iniziativa "Solo per il Weekend" iniziata il 24 ottobre 2020.

In ogni caso, stiamo parlando di un televisore con pannello QLED con diagonale di 85 pollici e risoluzione 4K Ultra HD (3840 x 2160 pixel). Per il resto, dando un'occhiata a quanto proposto dagli altri principali store online, siamo venuti a conoscenza del fatto che anche Amazon Italia avrebbe abbassato il prezzo di questo modello, dato che quest'ultimo compare a 2699 euro sulla versione nostrana del portale ufficiale dell'azienda di Jeff Bezos. In questo caso, ci sarebbe inoltre un risparmio di altri 199,99 euro al check-out, come indicato da Amazon, ma al momento in cui scriviamo il prodotto non risulta disponibile.

Per il resto, Unieuro proporrebbe questo modello a 2886 euro sul suo portale ufficiale e il prodotto rientrerebbe anche nell'iniziativa che consente di avere un ulteriore 5% di sconto. Tuttavia, anche in questo caso, come avviene per Amazon, il televisore risulta attualmente non disponibile. Insomma, l'offerta lanciata da MediaWorld potrebbe risultare interessante.