MediaWorld, TV Samsung QLED 8K 85 scontato a 2500 euro in meno del solito

Non ci sono solamente televisori di Sony in sconto in questo periodo da MediaWorld. Infatti, dando un'occhiata alle promozioni offerte dalla nota catena, abbiamo notato la presenza di uno sconto relativo a un TV QLED 8K di Samsung.

In particolare, il modello Samsung QLED QE85Q950TSTXZT viene ora venduto a un prezzo di 9499 euro mediante il sito Web ufficiale di MediaWorld. Stando a quanto si può leggere in quest'ultimo portale, precedentemente il costo del prodotto era pari a 11999 euro. In parole povere, lo sconto proposto dalla nota catena è di 2500 euro. Insomma, potrebbe trattarsi di una buona occasione per chi sta cercando un televisore di una certa fascia.

Ricordiamo che il modello coinvolto dispone di un pannello QLED da 85 pollici con risoluzione 8K (7680 x 4320 pixel). Non manca il sistema operativo Tizen, quindi sono presenti tutte le funzionalità smart del caso. Per il resto, c'è ovviamente anche il supporto agli standard DVB-T2 e DVB-S2.

Per il resto, dando un'occhiata a quanto proposto dagli altri principali store online che vendono prodotti relativi al mondo della tecnologia, siamo venuti a conoscenza del fatto che Unieuro proporrebbe il televisore a 9399 euro. Tuttavia, al momento in cui scriviamo il prodotto non risulta disponibile, così come non è acquistabile tramite Amazon Italia.