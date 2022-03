Mediaworld: TV Samsung QLED ed LG in sconto solo per oggi

Non ci sono solo le offerte Amazon di oggi sugli smartphone Xiaomi. Anche Mediaworld, come da protocollo, propone una serie di sconti molto interessanti sui prodotti d’elettronica ed informatica. Protagonisti sono i televisori.

Il Samsung QLED QE65Q60A da 65 pollici può essere acquistato ad 899 Euro, con un risparmio importante rispetto ai 1384 Euro di listino, mentre l’LG 43UP78006LB da 43 pollici passa a 449 Euro, in calo dai 529 euro imposti dal produttore.

Il Panasonic LED 40JX800E da 40 pollici invece può essere acquistato a 579 Euro, in calo dai 649,99 Euro di listino. Interessante anche il Philips OLED 48OLED806 da 48 pollici, che viene proposto a 999 Euro, 500 Euro in meno dai 1499 Euro di listino, mentre il Sony XR55A80J da 55 pollici passa a 1469 Euro, in calo rispetto ai 1749 Euro precedenti.

Interessante anche lo sconto sull’LG 75UP76706LB da 75 pollici, che passa ad 899 Euro, dai 1399 Euro precedenti.

La lista completa delle offerte può essere consultata direttamente attraverso questo indirizzo. Per le singole informazioni riguardanti le condizioni di consegna e spedizione, vi rimandiamo alle pagine dei vari prodotti. Ovviamente, per quanto riguarda il pagamento rateale, l'importo varia a seconda del prodotto scelto, ma le condizioni sono comunque vantaggiose.