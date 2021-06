MediaWorld, TV Samsung QLED The Sero in offerta a meno di metà prezzo

In seguito alla giornata degli sconti Apple, MediaWorld è tornata a lanciare altre promozioni in campo tecnologico. Infatti, la nota catena propone in offerta un TV QLED di Samsung appartenente alle serie The Sero.

Scendendo ulteriormente nel dettaglio, il modello SAMSUNG QLED The Sero 4K LS05T viene venduto a 699 euro sul portale ufficiale di MediaWorld. Stando a quest'ultimo sito Web, in genere il prezzo del televisore sarebbe pari a 1499 euro. In parole povere, lo sconto è di 800 euro e il prodotto costa dunque meno della metà del solito. Non male, considerando anche del fatto che si tratta di un modello uscito nel 2020. Tra l'altro, a inizio 2021 il prodotto costava 849,89 euro su Amazon (MediaWorld invece lo vendeva a 1299 euro). In ogni caso, fate attenzione: la promozione rimarrà attiva per un periodo limitato in seguito alla pubblicazione di questa notizia, in quanto rientra nell'iniziativa "Solo per il weekend" legata al 26 giugno 2021.

Il televisore coinvolto dispone di un pannello QLED da 43 pollici con risoluzione 4K (3840 x 2160 pixel). Non mancano ovviamente le classiche funzionalità smart, così come risultano immancabili gli standard DVB-S2 e DVB-T2. Ricordiamo che la caratteristica peculiare della gamma The Sero è rappresentata dal display "rotante".

Per il resto, analizzando quanto proposto dagli altri principali store online, abbiamo notato che anche Amazon Italia ha scontato il televisore. Infatti, il prezzo è pari anche in questo caso a 699 euro. Tuttavia, al momento in cui scriviamo le unità disponibili risultano particolarmente limitate. Unieuro, invece, venderebbe il prodotto a 799 euro con sconto extra del 5% direttamente in carrello, ma attualmente il televisore non risulta disponibile.