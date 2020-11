MediaWorld, TV Sony 2020 4K in offerta a buon prezzo per poche ore

Dopo aver trattato le offerte di Hisense per il Black Friday, torniamo a parlare di promozioni relative al mondo dei televisori. Questa volta ci spostiamo da MediaWorld, visto che la nota catena ha dato il via a uno sconto interessante relativo a un TV Sony 4K uscito nel 2020.

Più precisamente, il modello Sony KD55XH8077 viene proposto a un prezzo di 799 euro mediante il portale ufficiale di MediaWorld. Stando a quest'ultimo sito Web, in precedenza il costo era pari a 949 euro, quindi si tratta di un possibile risparmio di 150 euro. In ogni caso, la promozione rimarrà attiva per un periodo di tempo limitato, in quanto rientra nell'iniziativa "Solo per Oggi" del 24 novembre 2020. Vi ricordiamo che il prodotto coinvolto è un televisore da 55 pollici con risoluzione 4K (3840 x 2160 pixel).

Dando un'occhiata agli altri store principali che vendono prodotti tecnologici online, non siamo riusciti a trovare questo prodotto né sul portale ufficiale di Unieuro né su quello di Amazon Italia. Inoltre, sembra che il prezzo proposto da MediaWorld sia il più valido in generale se si vuole acquistare il prodotto online. Per il resto, potete approfondire le specifiche di questo televisore mediante il sito ufficiale di Sony.

In ogni caso, se state cercando un TV da accompagnare alle console di nona generazione, potrebbe interessarvi dare un'occhiata alla nostra guida all'acquisto del TV 4K per PS5 e Xbox Series X.