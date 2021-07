MediaWorld, TV Sony 2021 da 50 pollici scontato in esclusiva di 200 euro

Dopo aver trattato una promozione legata a uno Smart TV di Xiaomi, torniamo a dare un'occhiata agli "scaffali virtuali" di MediaWorld. Infatti, la nota catena ha lanciato un'offerta esclusiva relativa a un televisore di Sony uscito nel 2021.

Scendendo maggiormente nel dettaglio, nel contesto dell'iniziativa promozionale il prezzo del modello SONY KD50X80J è sceso a 699 euro tramite il portale ufficiale di MediaWorld. Da quest'ultimo sito Web apprendiamo che generalmente il costo del televisore sarebbe di 899 euro. In parole povere, si tratta di uno sconto di 200 euro. Insomma, potrebbe trattarsi di una buona occasione per "mettere le mani" su un televisore di una certa fascia, considerando anche il fatto che si tratta di un modello approdato di recente sul mercato.

Lo schermo del televisore coinvolto ha diagonale pari a 50 pollici e risoluzione 4K (3840 x 2160 pixel). Non mancano tutte le classiche funzionalità smart del caso (c'è Google TV), così come risulta immancabile il supporto agli standard DVB-T2 e DVB-S2, che fanno riferimento alle novità in termini di digitale terrestre e satellitare.

Per il resto, non siamo chiaramente riusciti a trovare il prodotto sui siti Web ufficiali degli altri principali store online, in quanto il televisore rappresenta un'esclusiva MediaWorld. Tirando le somme, l'offerta potrebbe effettivamente fare gola a un certo tipo di utente.