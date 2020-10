MediaWorld, TV Sony 4K 2020 scontato per il weekend, ma Unieuro ha il 'trucco'

Dopo aver puntato su Amazon Echo Show 8, MediaWorld torna a lanciare offerte temporanee relative a prodotti tecnologici. Più precisamente, entriamo nel mondo dei televisori, dato che la promozione della nota catena riguarda un televisore 4K Sony di recente uscita.

Più precisamente, Sony OLED KD55A8 viene venduto a un prezzo di 1699 euro sul portale ufficiale di MediaWorld. Stando al sito Web ufficiale della nota catena, solitamente il costo del prodotto sarebbe pari a 1999 euro. Questo significa che si sta parlando di un possibile risparmio di 300 euro. Vi ricordiamo che si tratta di un televisore con pannello OLED con diagonale da 55 pollici e risoluzione 4K (3840 x 2160 pixel). Da notare il fatto che la promozione rimarrà attiva per un periodo limitato in seguito alla pubblicazione di questa notizia, in quanto rientra nell'iniziativa "Solo per il Weekend" iniziata il 17 ottobre 2020.

In ogni caso, dando un'occhiata a quanto proposto dagli altri store online, siamo venuti a conoscenza del fatto che anche Unieuro ha scontato il prodotto. Infatti, il succitato televisore viene proposto a 1699 euro sul portale della nota catena. Tuttavia, in questo caso c'è un "trucco": il prodotto rientra anche nell'iniziativa che consente di ottenere un ulteriore 5% di sconto. Basta, dunque, aggiungere il prodotto al carrello per far scendere il prezzo finale a 1614,05 euro, ovvero 84,95 euro in meno rispetto all'offerta lanciata da MediaWorld. Insomma, la "battaglia all'ultimo sconto" continua imperterrita.