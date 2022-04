MediaWorld, TV Sony 4K per PlayStation 5 in sconto del 40%: Unieuro rilancia

Dopo aver trattato alcune offerte di MediaWorld su Smart TV 8K, torniamo ad approfondire quanto proposto dalla ben nota catena. Ebbene, questa volta al centro della promozione c'è un televisore di Sony descritto come "Perfect for PlayStation 5".

Scendendo maggiormente nel dettaglio, il modello Sony XR55X90J viene venduto a un prezzo pari a 779,40 euro sul sito Web ufficiale di MediaWorld. Da quest'ultimo sito Web apprendiamo che generalmente il prezzo del prodotto sarebbe pari a 1.299 euro. In parole povere, c'è un possibile risparmio del 40%, ovvero basta un rapido calcolo per comprendere che c'è uno sconto di 519,60 euro. Insomma, capite bene che potrebbe trattarsi di una buona occasione per un certo tipo di utente. Tenete a mente il fatto che la promozione rientra nell'iniziativa promozionale Sconto World di MediaWorld, che rimarrà attiva fino al 30 aprile 2022.

A proposito della scheda tecnica di Sony XR55X90J, troviamo un pannello con diagonale di 55 pollici e risoluzione 4K (3840 x 2160 pixel). Non mancano poi chiaramente tutte le funzionalità smart del caso (c'è Google TV), così come risulta presente il supporto agli standard DVB-T2 e DVB-S2. Inoltre, ci sono anche specifiche interessanti per il gaming, come potete ben immaginare vista la descrizione che compare nelle varie comunicazioni, dunque potreste voler dare un'occhiata al portale ufficiale di Sony per maggiori informazioni in tal senso.

Per il resto, approfondendo quanto proposto dagli altri principali store online relativamente al dispositivo, abbiamo notato che il prodotto viene venduto a partire da 957,74 euro tramite rivenditori. Più interessante, però, notare che Unieuro ha rilanciato. Infatti, quest'ultima catena propone il televisore a 779 euro (c'è anche uno sconto extra del 5% direttamente in carrello, che porta il prezzo finale a 740,05 euro). Insomma, sembra proprio trattarsi di un buon momento in generale per mettere le mani sul modello.