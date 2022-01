MediaWorld, TV Sony 55 2021 4K perfetto per PS5 scontato di 450 euro

Tra le varie offerte lanciate da MediaWorld relativamente a TV Sony descritti come "perfetti per PlayStation 5", spicca quella relativa al modello 4K da 55 pollici uscito nel 2021.

Infatti, Sony XR55X90J viene proposto a un prezzo pari a 949 euro mediante il sito Web di MediaWorld. Da quest'ultimo portale apprendiamo che generalmente il costo del televisore ammonterebbe a 1399 euro. Basta dunque un rapido calcolo per comprendere che si possono risparmiare 450 euro. In parole povere, potrebbe trattarsi di una buona occasione per chi sta cercando un modello dalla tutta sommato ampia diagonale, che tra l'altro strizza l'occhio ai videogiocatori.

In ogni caso, la promozione rientra nel volantino TV e PC Mania di MediaWorld, che rimarrà attivo fino al 26 gennaio 2022. Fino al 31 gennaio 2022 non mancherà inoltre la consegna gratuita su TV e soundbar Sony. Ci sono dunque ancora diversi giorni, al momento in cui scriviamo, per poter usufruire dell'offerta, che non risulta per niente male anche in virtù dei prezzi previsti dagli altri principali store online per quel che concerne il televisore. Infatti, Unieuro propone Sony XR55X90J a 1099 euro (non manca in realtà un 5% di sconto extra direttamente in carrello, che fa scendere il prezzo finale a 1044,05 euro), mentre su Amazon Italia il costo è pari a 1031,37 euro tramite rivenditori.

Insomma, capite bene che l'offerta avviata da MediaWorld potrebbe effettivamente fare gola a un certo tipo di utente.